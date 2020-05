El enorme gesto solidario de Juanfer con un merendero de Beltrán

View this post on Instagram

u2764SORTEO SOLIDARIO MENDOZAu2764 Gracias a @juanferquinterop que nos diu00f3 su camiseta para llevar a cabo esta donaciu00f3n. Con mi familia decidimos hacer este sorteo para ayudar a las personas que lo necesitan, en esta ocasiu00f3n vamos a ayudar al merendero comunitario de Beltran: ud83dudc99Los neofitosud83dudc99 El cual son 60 niu00f1os y sus familias. Nos van a ayudar ustedesud83dude4fud83cudffc u25aaufe0fCu00d3MO? FACIL: El sorteo consiste en que cada persona DONE Mu00cdNIMO 5 alimentos no perecederos (los cuales seru00e1n recaudados para el merendero) una vez entregados los alimentos empezaru00e1n a participar del sorteo con su nu00famero de dni. u25aaufe0fREQUISITOS: u2714Mu00ednimo 5 alimentos no perecederos. u2714Etiquetar a 2 amigos. . u2714Compartir publicaciu00f3n como ayuda en sus historias (para mayor difusiu00f3n del sorteo). u2764 Pd: Si no desean participar pero su00ed ayudar, bienvenidos sean. ud83dudd3aufe0f ud83dudd3aufe0f ud83dudd3aufe0f EL SORTEO FINALIZARu00c1 EL DIA 8/6 ud83dudd3aufe0f u00a1AYUDANOS A AYUDAR! #donacion #sorteo #ayuda