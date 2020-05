La predicción de Gallardo que se volvió viral en el mundo River

Hace unos 20 años, cuando todavía jugaba y su retiro aún se veía lejano, Marcelo Gallardo participó del programa Mar de Fondo, que conducía Alejandro Fantino en TyC Sports, y allí dejó una declaración que reapareció en las últimas horas en las redes sociales y rápidamente se volvió viral.

El Muñeco era jugador del Mónaco y le preguntaron cómo se imaginaba su regreso a River a sus treinta y pico: "Me gustaría jugar con muchos. Soñando un poco, con jugadores que he jugado, me gustaría terminar con todos los pibes que salimos del club como Matías (Almeyda), Crespo, Ortega. Con todos ellos. Con Aimar, Saviola. Formar un River con todos los que salieron y que dieron tantas satisfacciones", aseguró el joven jugador sobre los compañeros con los que le gustaría compatir sus últimos años.

Entonces, Fantino, conductor del ciclo, le pregunta sobre el técnico para ese equipo y Gallardo no dudó: "Me gustaría ser yo el DT". Una "premonición" que sorprendió al periodista, que finalmente se cumplió y que por estas horas es sensación en las redes.