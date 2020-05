El crudo relato del Loco Gatti: "Me dijeron que estuve a punto de morir"

El ex arquero Hugo Orlando Gatti es una de las personalidades del deporte que se contagió de coronavirus. Ya recuperado, el Loco volvió al programa de TV del que es columnista en España, El Chiringuito, y allí contó cómo vivió la enfermedad y reveló que una médica le dijo que estuvo a punto de morir.

"Me han matado acá, en Argentina, en todos lados... Pero yerba mala nunca muere", comenzó diciendo con su popular humor, y contó que "fui a revisarme porque me pidió mi hijo, yo no sentía nada. Le firmé el papel al médico de que me hacía cargo y me fui del hospital. El taxista no quería llevarme. Nunca tuve un dolor. Me di cuenta cuando me lo dijeron", sostuvo Gatti.

Además, el Loco contó que sufrió el estar internado pero no por sentirse mal, ya que no presentó síntomas, sino por la incertidumbre de saber qué pasaría con su salud. "En el hospital, todos los días preguntaba 'cuando me voy' y me decían 'mañana' todos los días. Ahí una doctora me dijo que estuve por morir, no lo podía creer. Después me llamó el jefe, Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid), ahí lo creí que estaba por morir. Yo nunca sentí nada".

"Hay un miedo tremendo en la calle. Cuando al ser humano lo atrapa el miedo, se hace mucho más débil", analizó el Loco, y reflexionó acerca del estigma social que puede significar haber tenido la enfermedad: "Por un tiempo me va a quedar esta mancha, ese miedo decir, mirá, tuvo coronavirus. Algunos me esquivan, yo me doy cuenta y me hago el tonto, y después los persigo".

Finalmente, Gatti relató que "nunca imaginé que estaba enfermo. En el hospital tiraba las pastillas que me daban y las enfermeras se daban cuenta. Tenía una cara de loco. Iba al baño y me miraba la cara. Sentía que me moría ahí, no podía ni caminar. Tiraba cosas al piso para ver si venía alguien. Lo único que hacía era comer mandarina, creo que eso me curó, ja".