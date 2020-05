Una joven basquetbolista argentina, en la NCAA de los Estados Unidos

Lucía Operto cerró su arribo a la Universidad de Murray State, donde participará de la NCAA División I. Es la cuarta argentina en la élite universitaria.

La pivote, nacida en Lanús e integrante del seleccionado nacional U-19, le contó al sitio de la CABB: "Yo quería dar un salto en lo deportivo pero también estudiar para tener otro sustento de vida, y lo que más me cerraba era la chance de pasar a la NCAA. Entiendo a la NCAA como la fusión entre un buen nivel deportivo, desarrollo personal y un título universitario"

#EmbajadorasCABBuD83CuDDE6uD83CuDDF7



La NCAA recibirá otra argentina en su próxima temporada: @LuciaOperto es la nueva cara de Murray State.



?? El porqué de su elección, su rol en el equipo, un pedido del cuerpo técnico y su vida como estudiante, en la nota.



uD83DuDCDD https://t.co/DcgXcCBkXV pic.twitter.com/tV8zstpFD3 — CABB (@cabboficial) May 14, 2020

"Elegí Murray State porque como lo hablé con mi agente, necesitaba de un equipo que me quisiera y me diera el rol que busco en un equipo. Fuera de lo basquetbolístico, la universidad, la ciudad y el entorno son muy parecidos a Santa Fe, por lo que puse eso en la balanza para tratar de sentir el cambio lo menos posible. Hablar con las entrenadoras me dio el empujón que faltaba. Murray State era la mejor opción para mi", destacó.

Además, en la NCAA están las basquetbolistas nacionales Sol Castro (Robert Morris University) y Brenda Fontana (Mineras UTEP), que también firmaron en este mercado de pases.