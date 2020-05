Pusineri subastó una camiseta para ayudar a un merendero

View this post on Instagram

Junto a @BienDeBienSubastas, estamos realizando una subasta solidaria para colaborar con el merendero u201cUna sonrisa para mi barriou201d a travu00e9s de la Peu00f1a del rojo en Comodoro Rivadavia. Vas a poder realizar tu oferta por una camiseta autografiada de @CAIndependiente por todo el plantel, y si ganas hacemos una videollamada para conversar de fu00fatbol y agradecerte esta ayuda. Un saludo #TodoRojo a la distancia. Cuento con ustedes. - u25b6ufe0f bdbsubastas.com (link en mi bohrafiia