Picante cruce entre La Volpe y Ruggeri por los mundiales '78 y '86

El ex arquero de la Selección argentina que ganó el Mundial de 1978 disputado en nuestro país, Ricardo La Volpe, dialogó hoy con Fox Sports y tuvo un picante cruce con Oscar Ruggeri, campeón del Mundial de 1986, cuando entraron en la comparación sobre cómo lograron el título el equipo de César Luis Menotti, primero, y el de Carlos Salvador Bilardo ocho años después.

"Respeto y felicito al equipo del Mundial 1986 pero desde mi punto de vista hubo mucha improvisación porque cambiaron sobre la marcha", sostuvo el ex arquero.

Pero fue más allá con su crítica al sostener que "ese equipo estuvo muy bien parado para contrarrestar al rival pero sin Maradona, la Selección del 86 no existía". "El equipo que tenía a Maradona era campeón del mundo", cerró La Volpe.

"HAY UNA DIFERENCIA ABISMAL ENTRE LA SELECCIÓN DEL 78 Y LA DEL 86"#90MinutosFOX | Tremenda discusión entre Ricardo La Volpe y Oscar Ruggeri comparando a las dos Selecciones campeonas del mundo. pic.twitter.com/Ze2cU4WCSI — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 11, 2020

Ruggeri le retrucó diciendo que, con ese criterio, la Selección del 78 no hubiese logrado el título de no haber sido la gran actuación de Mario Kempes, quien terminó siendo el goleador del campeonato, a lo que el ex entrenador de Boca argumentó que el Matador rindió así gracias al trabajo colectivo de, entre otros Leopoldo Jacinto Luque.

"¿Y los movimientos de Valdano y Burruchaga para Maradona? Me hacés cagar de la risa Ricardo", se quejó el cabezón.