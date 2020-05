¿Kobe Bryant fue culpable del accidente que le causó la muerte?

El abogado representante de Ara George Zobayan, el piloto que manejaba el helicóptero que se accidentó el 26 de enero pasado y en el que falleció Kobe Bryant, asegura que los pasajeros de la aeronave fueron responsables de la tragedia. Lo hizo en respuesta a la demanda de Vanessa Bryant contra el piloto y la compañía de helicópteros, Island Express.

"Cualquier lesión o daño a los demandantes y/o su difunto fue causada directamente en su totalidad o en parte por negligencia o culpa de los demandantes y/o su difunto, incluido su conocimiento y encuentro voluntario con los riesgos involucrados, y que esta negligencia fue un factor sustancial en causar sus supuestos daños, por lo que este demandado que responde no tiene ninguna responsabilidad ", dijo el abogado.

El piloto tuvo que dar vueltas alrededor del área de Griffith Park durante 15 minutos antes de ser autorizado para volar a la Black Mamba Academy al norte. Allí se encontraba en medio de una niebla cegadora cuando se estrelló contra una colina, matando a todos a bordo.

La respuesta a la demanda no aborda cómo los pasajeros pudieron haber sido negligentes o haber asumido un riesgo por el cual terminaran siendo responsables de su propia muerte.

Vanessa Bryant también presentó una demanda contra la Policía del condado de Los Angeles alegando que los agentes compartieron fotos no autorizadas del sitio del accidente. En el reclamo, la esposa del ex basquetbolista sostiene que el alguacil Alex Villanueva "le aseguró personalmente" que la privacidad de la familia estaría protegida: "Sin embargo, no menos de ocho policías estaban en la escena tomando fotos de los niños, padres y entrenadores muertos", dice el reclamo.