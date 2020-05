La Gata Fernández y una frase polémica sobre River que debió aclarar

Gastón Fernández se tiró en contra a los hinchas de River y tuvo que salir a aclarar sus dichos. Hace unos días, la Gata habló del presente del Millonario, elogió a Gallardo pero luego expresó una frase que sobre la grandeza del club de Núñez que hizo mucho ruido: "La historia grande de River es de Marcelo para acá".

El delantero de Estudiantes, ante esto, recibió cientos de mensajes con insultos por lo que volvió a tocar el tema y le bajó el tono a la polémica: "Como siempre, todo se mal interpreta. Lo tuve que salir a aclarar en mi Instagram. Yo no quise ofender a los hinchas de River, obviamente, todos conocemos la historia de River".

Noticias Relacionadas La Gata Fernández y una frase que hará mucho ruido en River

"Yo me crié en el club, la conozco mucho más que los que me quieren hacer sentir lo contrato. La verdad que por lo que ha hecho Marcelo, muchas veces los mismos hinchas de River lo ponen a la altura o por encima de (Ángel) Labruna. Entonces digo, tan errado no estoy...", expresó en diálogo con TNT Sports.

Y cerró: "River estaba caído, lo habían destrozado y él lo volvió a recuperar esa importancia de lo que siempre fue River. Me referí a eso, no dije que lo que pasó antes de Marcelo no fue grande. Tengo ese pensamiento".