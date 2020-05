La decisión dirigencial que causó malestar y dolor en el Club Godoy Cruz

"La verdad, es tristísimo. Me duele mucho haber dejado el club, pero la situación era insostenible", explica un ex trabajador del Club Godoy Cruz que tuvo que renunciar a su cargo tras enterarse de la decisión dirigencial de reducir el sueldo entre un 30% y 50% a gran parte del personal, todos ellos monotributistas, desde hace muchos años al servicio de la institución que hace poco manifestaba un superávit de unos 200 millones de pesos.

La pandemia que azota a gran parte de la población del mundo y a diferentes instituciones parece haber sido la excusa perfecta para un recorte innecesario, casi insignificante para las arcas del club, pero doloroso y poco humano ante una situación tan particular.

Entre los afectados, miembros de prensa, profes, médicos y demás, uno de ellos contó: "Yo cobraba 6 mil pesos y dos días antes de que finalice abril nos avisaron que facturáramos con el 30% menos, o sea 4200 pesos. Esto fue como una burla. Lo económico fue lo que rebalsó el vaso, pero también influyó el trato y las formas de comunicarlo. A los de la sede social le bajaron el 50% y nadie preguntó la situación de cada uno, mientras que al plantel profesional no les tocaron los salarios millonarios. Me sentí desprotegido y desamparado", expresó casi desesperado.

"Cuando se jugó Copa Libertadores trabajamos el doble y nunca hubo un premio para nosotros; y ahora en una situación complicada si la pagamos. Me voy con todo el dolor del mundo, pero esto me generaba más gastos que ingresos; lo que me pagaron no me alcanza para pagar el impuesto y la obra social. El club no me devolvía todo lo que nosotros le dábamos y tuve que buscar otra alternativa", completó uno de los damnificados.