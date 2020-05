D'Onofrio: la vuelta al fútbol y cómo decidió no jugar ante el Decano

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, se refirió al posible regreso del fútbol aunque avisó que es muy difícil hablar de fechas ya que, primero, "tenemos que tener la seguridad de que no hay ninguna posibilidad de que ninguno pueda contraer el virus". Además, el mandatario Millonario contó detalles de la decisión de no presentarse a jugar frente a Atlético Tucumán en la primera fecha de la Copa de la Superliga.

D'Onofrio, en diálogo con el programa televisivo Intratables, no quiso hablar de fechas de regreso y explicó que "supongamos que hay un partido y está jugando River con un equipo cualquiera, cancha sin público, y uno de los jugadores el día lunes aparece que le da positivo. ¿Qué hacemos? Todo el mundo en cuarentena. Entonces arriesgar una fecha es imposible hoy".

Además, avisó que la postura del club se mantiene inalterable desde que decidiera no presentarse ante Atlético Tucumán el 13 de marzo y cerrar las puertas por tiempo indefinido. "El pensamiento de River es el mismo que tuvimos ese día cuando decidimos no jugar. River y cualquier club no debería jugar hasta no tener la seguridad absoluta de que ninguno de los jugadores, ninguno de los utileros, de los directores técnicos, de los médicos, de la infinidad de personas que trabajan en el club tenga la posibilidad de contraer el virus. No es tan fácil la vuelta del fútbol".

Sobre aquella decisión de no jugar con el Decano, explicó que "nosotros ya desde el lunes de esa semana veníamos trabajando en lo que sabíamos que lamentablemente iba a ocurrir, pero no sabíamos cuándo, que era esto que íbamos a tener un aislamiento".

Y dio detalles para entender cómo se tomó la medida: "Ese día nos ocurrió en la mañana algo que es bueno que sepan. A mí a la mañana me llama el médico de River, que siempre cuando me llama por ahí es porque hay un lesionado, y me deja un chat Pedro Hansing, me dice: 'Presidente, por favor quiero hablar'. Cuando lo llamo me dice: 'Tenemos un problema, creo que tenemos coronavirus en el club'. Había un chico que había ido a jugar la Copa Libertadores (Thomas Rodríguez) en el Sub-20. Nosotros tenemos más de 4.000, 5.000 personas entre chicos y grandes que entran a hacer deportes e ir al colegio".

"Ahí mismo llamé urgente a toda la mesa directiva. Llega Gallardo, llegan los jugadores, y cuando hablo con Gallardo y con los jugadores ellos también estaban preocupados porque este chico había estado entrenando con ellos. Piensen que los utileros, los médicos, todos los que están con él entran al club también. Entonces vimos que estaba el peligro y digo: 'Hay que cerrar el club'. Los jugadores creyeron lo mismo, el técnico lo mismo, porque la veíamos venir. Seis días después nos dijeron que teníamos que ir al aislamiento, hace ya cincuenta y pico de días", concluyó.