Toni Kroos salió al cruce luego de sus polémicas declaraciones

Toni Kroos, mediocampista del Real Madrid, sostuvo que "es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender" sus dichos sobre los recortes salariales a los futbolistas por la pandemia mundial de coronavirus y aclaró que ve "lógico renunciar a una parte" de su sueldo.



En su cuenta de Twitter, el futbolista alemán indicó que "es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender", en relación con sus dichos de hace dos días, cuando había afirmado que un descuento de su sueldo era como "una donación en vano y a ningún lado".

Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender.Desde el primer momento,mi opinión bien me conocéis,es ésta:si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el Club veo lógico renunciar a parte de nuestro salario,algo que se ha podido comprobar hoy. — Toni Kroos (@ToniKroos) April 8, 2020





"Me conocen bien y desde el primer momento mi opinión es esta: si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el club, veo lógico renunciar a parte de nuestro salario, algo que se ha podido comprobar hoy", señaló Kroos según consigna la agencia alemana DPA.



La aclaración del jugador se produjo unas horas después de que el Real Madrid anunciara que los jugadores y el cuerpo técnico del plantel profesional aceptaron una rebaja del 10% de su salario con motivo de la ausencia de actividad por la pandemia del Covid-19.



La rebaja podría alcanzar el 20% si las competencias no se reanudan en el próximo mes, con la posibilidad concreta de que la temporada 2019/2020 se de por concluida.



Kroos fue una de las voces que se escucharon esta semana en contra de un recorte en los sueldos de la elite del fútbol mundial: el martes pasado dijo que esa posible rebaja salarial era "como una donación en vano" y se mostró a favor de que se pague "el salario completo y hacer cosas sensatas con él".



"A todos se nos pide que ayudemos donde sea necesario, y hay muchos lugares donde es necesario", dijo entonces el futbolista alemán, quien cuenta con una fundación para asistir a niños enfermos y con enfermedades terminales.