La foto de la esposa de Messi, sin maquillaje, que estalla en las redes

Hacía tiempo que no se veía prácticamente nada de Antonella Roccuzzo. Lo único que se sabía de ella y de su marido, Leo Messi, era que estaban confinados en su casa de Barcelona, con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y esperando a que todo lo que está sucediendo acabe pronto. Mientras, están planteándose seriamente su futuro, pues el internacional argentino puede marcharse completamente gratis del Barça a final de temporada, y no descarta, ni mucho menos, hacer las maletas. Y tanto sus redes sociales como las de su mujer acumulan centenares de miles de mensajes al día, donde los aficionados al futbol piden que siga en el club, o que se marche a otro. Y, en medio de este caso, la de Rosario encontró tiempo para publicar una fotografía, algo que hace tiempo que no hacía.

Y, como no podía ser de otra manera, la instantánea tenía algo muy especial. Porque ‘Anto’ no se iba a conformar con una instantánea cualquiera, y debía de tener un toque especial. Y, como se aprecia claramente, decidió mostrarse al natural y al descubierto, y aparecer con absolutamente nada de maquillaje. Así es ella, y punto. Y como todos se esperaban, no cambia prácticamente nada, y sigue siendo hermosa. Una decisión valiente, la de atreverse a mostrarse sin censura, que fue aplaudida por todos, ya que cada vez son menos las mujeres, y más, cuando tienen tantos seguidores, que se muestran sin filtros.