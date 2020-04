El particular entrenamiento de Ascacíbar en Hertha Berlín

El mediocampista argentino Santiago Ascacíbar contó que ya regresó a los entrenamientos con su equipo, Hertha Berlín, que participa de la Bundesliga alemana de fútbol, aún cuando la pandemia del coronavirus sigue afectando severamente al país germano.

"Empezamos a entrenarnos el lunes (6): una hora solamente y ni nos bañamos en el club”, dijo el ex mediocampista de Estudiantes de La Plata. El volante, de 23 años, reveló que junto a sus compañeros efectuaron “movimientos con pelota y algunas cosas tácticas".

"Pero en esos trabajos técnicos que hacemos con pelota, siempre mantenemos la distancia. No tenemos contacto ni roce con los compañeros", aclaró Ascacíbar, en reportaje concedido al programa radial ‘Jogo bonito’ (FM Late 93.1).

"Los arqueros tienen otros tipos de ejercicios y entrenan en distinto horario que nosotros. Todavía no tuve contacto con ellos. Veo que muchos compañeros toman precauciones, pero no tenemos miedo", agregó el mediocampista que también vistió la camiseta del Stuttgart.

Ascacíbar narró también que los futbolistas del Hertha accedieron a “bajar el sueldo en los próximos tres meses”. "Ya está hablado con el club y a todos nos van a reducir el mismo porcentaje. Lo veo justo porque como no hubo fútbol el equipo tuvo menos ingresos", apuntó.



También reveló que “empecé a hablar más el idioma y me llevo bárbaro con los alemanes. Cuando llegué al Stuttgart solamente hablaba español y me relacionaba con los jugadores que hablaban idiomas parecidos”, contó. El campeonato alemán de primera división se interrumpió por la irrupción del coronavirus (que en territorio alemán ya provocó 1905 muertes sobre más de 105 mil contagios) el pasado 11 de marzo.