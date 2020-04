Teo contó nuevos detalles del día en el que sacó un arma en el vestuario de Racing

El paso de Teo Gutiérrez por Racing quedó marcado por una situación que hasta el día de hoy sigue sin quedar del todo claro. Una pelea con Saja, piñas y hasta un arma fueron algunos de los detalles revelados, pero el propio colombiano recordó lo sucedido y aportó más datos.

Ocurrió luego de una dura derrota con Independiente. El tanto de la Academia fue marcado por Teo (1-4), que además fue expulsado del juego que se disputó en el estadio Rojo: "Fue una locura. Ese día no pasó nada. Pasó lo de la expulsión. Al árbitro le dije "no seas cagón" y me echó".

"El arma no lo encontraron, eso es mentira. No la encontraron. Todavía no la encontraron. No había un arma. El grupo estaba mal desde que se fue Russo. Andaba el grupo de Saja, el de Licht y yo andaba sólo con los utileros. Yo era amigos de todos, con el que más andaba era con Pillud", recordó.

"NO TENGO CORAZÓN PARA DISPARAR UN ARMA... PARA PELEAR, SÍ"#90MinutosFOX - Teo Gutiérrez y una frase contundente. Además, el colombiano habló de cómo está disfrutando esta cuarentena. pic.twitter.com/1idAezopc9 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 29, 2020

Y siguió: "Si te vienen a buscar a ti diciéndote que la culpa es tuya, te tienes que defender. En ese momento, cuando yo estoy quieto, el utilero me abraza y Saja viene a pegarle a Gio. Cuando le pegan, él no se defendió y me calenté, y comencé a pelear".

"SAJA LE PEGÓ A GIO Y ME PUSE COMO LOCO"#90MinutosFOX - Teo Gutiérrez y los detalles del episodio del vestuario de Racing. pic.twitter.com/gg0T74DdXL — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 29, 2020

"Le pegó de espaldas, debe ir de frente. Yo me levanté y comencé a decirle a Saja si tenía algo personal conmigo. Que de frente se dicen las cosas. Y ahí nos pusimos a pelear, a trompadas. Me da pena después lo que pasó con el Coco porque es un gran entrenador. Pasaron muchas cosas que nadie sabe, pero queda ahí porque uno tiene códigos", cerró.