El ruego del boxeador que perdió a su padre y a su abuela por el coronavirus

El boxeador británico Anthony Yarde, que perdió a su padre ya a su abuela por culpa de la pandemia de coronavirus, espera que "la gente deje de ser infantil" y se quede en su casa. "Solo quiero que la gente entienda. No lo hagas. Solo quédate en casa o mantente separado", dijo el deportista al diario Daily Mail.

"Veo gente en parques, reuniéndose, jugando al fútbol. Mi mensaje para ellos es que creen que todo lo que necesitan es verse con su amigo porque están aburridos, y luego se van a casa sintiéndose felices y saludables y lo siguiente... ni siquiera saben que podrían haber contagiado a sus padres (con coronavirus)", agregó.

El propio Yarde admitió que hasta que no se enfermaron sus familiares, no tenía conciencia de la gravedad de la situación: "Sé que también soy un poco culpable de eso. Cuando se anunció que la gente no podía salir de su casa, escuché porque no quería correr ningún riesgo, pero no asimilé completamente cuán real es o puede ser. Supongo que solo la experiencia puede decírtelo, y tal vez mis experiencias puedan ayudar a otros".

"Dejen de ser infantiles. Usen mejor su tiempo. Lean un libro o hagan un ejercicio de entrenamiento en YouTube. Ir a pasar el rato con amigos, me parece muy egoísta", cerró.

Yarde reveló que a pesar de que las muertes ocurrieron a fines de marzo y principios de abril, aún no pudo organizar un funeral ya que para evitar posibles contagios, el gobierno británico, al igual que muchos otros, los ha prohibido.