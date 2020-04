El protocolo que Racing envió al Gobierno para volver a entrenar

Racing, por intermedio de su presidente presidente Víctor Blanco, envió un escrito al Ministerio de Salud con todos los protocolos correspondientes, para que los jugadores vuelvan a entrenar.

El mandamás de la academia tiene en mente copiar la idea del Bayern Munich, que consistió en regresar a los entrenamientos en grupos menores y respetando al pie de la letra todas las medidas sanitarias que el gobierno alemán dispuso.

"Dejamos un protocolo sencillo, básico, que todos los clubes pueden hacer sin problemas. En lugar de hacerlo en sus casas, los jugadores podrían trabajar al aire libre, con grupos de trabajos de cuatro o seis integrantes, a una distancia mínima de dos metros. Llegarían en sus autos, ya con ropa deportiva puesta para que no tengan necesidad de pasar por el vestuario", contó.

uD83DuDCAC “El que en estos momentos puede pagar la cuota, es importante que acompañe al club, porque el club le va a devolver a futuro con creces. Cada centavo de las cuotas se destina a mantenerlo y sostenerlo de pie”@Vbrvictor uD83CuDF99en @947FMRadio uD83DuDCFB https://t.co/38Vj7zPMwi — Racing Club uD83CuDF93 (desde uD83CuDFE1) (@RacingClub) April 25, 2020

De todas formas, desde Agremiados también ven con muy poca posibilidad el hecho de que se les apruebe: "En la semana tuvimos una conversación con los capitanes de los clubes y les advertimos que es casi imposible que a corto o mediano plazo vuelvan a las prácticas en sus clubes", descargó un dirigente del ente.

Todavía no se sabe cuándo y bajo qué términos llegará la respuesta del Ministerio a Racing, pero como reza el dicho "no hay peor gestión que la que no se hace".