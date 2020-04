Si no llega Lautaro Martínez, Barcelona sigue a cinco jugadores

El Barcelona sigue teniendo como prioridad para reforzar la posición de ‘nueve’ a Lautaro Martínez (22 años), delantero centro del Inter de Milán.

El Barça está intentando desbloquear la resistencia del Inter pretendiendo meter futbolistas en la operación para abaratarla mucho. Pero por ahora el Inter no entra al trapo y se resiste.

Por ese motivo, y dado que el tiempo va pasando y hay que estar preparado, el Barça está trabajando en paralelo la posibilidad de tener que tirar de una alternativa a Lautaro Martínez. No es lo que se desea, pero a veces hay que recurrir a un plan B o C si el A no evoluciona.

Timo Werner

Uno de los futbolistas de los que hay mejores informes es Timo Werner (24 años), delantero del Red Bull Leipzig alemán. Siendo un rematador potente, posee buena técnica, flexibilidad para caer a banda y permuta su posición con otros atacantes. Precisamente el Inter le tiene en su lista de posibles sustitutos de Lautaro si finalmente el argentino fuerza su salida de forma pública.

Tammy Abraham

Otro futbolista que gusta es Tammy Abraham, joven delantero del Chelsea del que incluso habló maravillas el mismo Luis Suárez. El club inglés quiere a Philippe Coutinho y el Barça también está atento a este delantero y a otros.

Alexander Isak

Alexander Isak, delantero sueco de 20 años, ha roto aguas en la Liga con la Real Sociedad. Catorce goles y tres asistencias sin ser titular desde el inicio de curso son notables cifras. También lo son los 70 millones de euros de su cláusula de rescisión de un contrato que vence en 2024, aunque el Borussia Dortmund, su ex club, podría repescarle por 30.

Jonathan David

Jonathan David, canadiense de 20 años que ha explotado en el Gent belga con 23 goles y 10 asistencias esta temporada, tiene contrato hasta 2023 y una tasación de 25 millones, aunque también hay cola de pretendientes. Suenan PSV y Arsenal.

Victor Osimhen

Victor Osimhen, delantero de 21 años del Lille, con el que tiene contrato hasta 2024, ha sumado 18 goles y seis asistencias este curso .

Fuente: MundoDeportivo