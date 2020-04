Lavolpe contó por qué perdió el campeonato con Boca

La dicotomía formada entre Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo parece acentuarse con el paso del tiempo. La inevitable comparación de sus ciclos en Boca y River permite que el debate se extienda y que nunca se termine. Ricardo La Volpe adquirió protagonismo en esta discusión en el último tiempo. Y fue justamente porque el director técnico argentino tomó partido por uno de los dos y además criticó los éxitos del otro.

Sus últimas declaraciones fueron esta semana, cuando fue consultado por el tema una vez más. En una entrevista concedida a Radio La Red, dejó una nueva frase polémica: “Yo no pagaría una platea para ver al Boca de Bianchi, si al River de Gallardo”. La publicación de los dichos del entrenador generó cientos de comentarios al respecto y un nuevo episodio de la eterna novela sobre quién de los técnicos es el mejor.

Hace un tiempo, La Volpe argumentó que lo de Gallardo tiene más valor porque sus títulos no implicaron definiciones por penales, como pasó con el “Virrey”. “Para mí es mucho más exitoso el momento de Gallardo porque Bianchi ganaba todos los campeonatos en Boca por penales y así es mucho más fácil. Gallardo tiene todas las condiciones para ser el entrenador de Argentina”, sostuvo. Ahora le sumó una nueva frase para debatir.

El recuerdo de su paso por Boca

La Volpe, además, repasó su etapa como director técnico de Boca. “No cambié el sistema de Basile porque Insúa ya no estaba en el plantel. El primer enojo fue contra Belgrano porque era un partido accesible. Sentí que el equipo estaba medio sobrado. Con Lanús faltó una patadita”, sostuvo Ricardo. Vale recordarlo: llegó a un Xeneize puntero y cerca de ganar el tricampeonato pero perdió la final contra Estudiantes.

“Mi discusión con un jugador del plantel fue con el Pampa Calvo. A los referentes como Palermo, Ibarra, Cata Díaz, Delgado y Guillermo, no les llegaba. Ni siquiera me dejaban jugar un fútbol-tenis con ellos”, recordó La Volpe. Por ultimo, habló de táctica: “El 4-3-1-2 de Argentina no pasó la primera vuelta, ese sistema caducó”. “Yo juego con dos Riquelme, jamás dije que no jugaba con Riquelme”, aclaró para cerrar.