Campestrini: "Maradona me dejó sin nada, no tiene los códigos del fútbol"

A fines de 2018, Cristian Campestrini vivió una situación increíble con Diego Maradona. El arquero estaba jugando en Dorados de Sinaloa, el entrenador lo quiso llevar a Bielorrusia y entonces no renovó su contrato con el equipo mexicano. Cuando estaba por viajar a tierras europeas, el '10' decidió irse a México y el arquero quedó colgado sin posibilidad de buscar un nuevo club porque estaba a un día del cierre de mercado de pases.

"Gracias a Dios no estuve en el proceso con Maradona. Estaba en Dorados y antes de volver a la Argentina, el presidente me dijo que me vaya tranquilo que quería que renueve por 1 año y medio más. Regreso a Argentina, me llama el actual técnico de Gimnasia de La Plata (en referencia a Maradona) ofreciéndome un nuevo desafío. La verdad que era muy lindo para mi carrera, no por lo económico, sino por ir a atajar a un nuevo fútbol", expresó Campestrini en TNT Sports.

"Hablé con la gente de Dorados, lo entendió. Faltando un día él (por Maradona) me manifiesta que se va a dirigir a Dorados, que yo me busque club. Cuando traté de buscar opciones ya quedaba un día y se cerró el libro de pases. Me quedé esos meses entrenando de la mejor manera", agregó el actual arquero del Celaya en México, aunque está llegando al final de su contrato y desconoce su futuro.

"Maradona me dejó sin nada"

"Como dijo Bilardo, del segundo nadie se acuerda"

"Revolucionó México cuando llegó a Dorados. Llegó a dos finales pero las perdió"

"Gracias a Dios no llegue a estar ni un día en Dorados con Maradona. Para mí el fútbol tiene otros valores, otros códigos.El mayor de los respetos con él pero siempre se lo idolatra demasiado, entonces yo soy una persona que lucha por otras cosas, por otros valores y no me gusta tanto el franeleo. Es una figura muy pública pero seguramente hubiese sido una relación técnico-jugador", arremetió Campestrini.

"Le tocó llegar a dos finales, las perdió las dos y como siempre digo. A mí me dolió esos meses no estar nuevamente en un plantel por esa confusión de que me dejó sin nada. Llegar acá, revolucionar todo y salir segundo. Como dijo alguna vez Bilardo: 'del segundo nadie se acuerda'. Entonces, es lo que me dejó tranquilo", volvió a atacar el arquero.

"Uno siempre tuvo la siempre de atajar. Y mal o bien pero nunca negociando la entrega. Es muy difícil que un jugador de fútbol si te llama alguien tan grande, decirle que no. En un día cuando me dijo 'buscate club que yo me voy a Dorados' y no dejarme expresar porque desde ese momento no pude hablar más con él porque me bloqueó el celular... Si dolido porque siempre digo lo mismo que 'las cosas pasan por algo' y no me hubiese bancado venir a Dorados y ser segundo", siguió explicando Campestrini.

"Le mandé un audio picante a Maradona, no me iba a quedar callado ni decirle nada bonito"

"Se lo envié a través del utilero de Dorados"

"A uno le duele porque es estar un semestre sin trabajo, entrenarme solo. No molesta pero la verdad que duele. Y detalló para finalizar el tema que usó el teléfono de un contacto en común para enviarle un último mensaje: "le dejé un mensajito de audio, obviamente expresando. Picante, no me iba a quedar callado", cerró el arquero