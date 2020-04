El crudo relato de un jugador argentino en Guayaquil: "Hay cuerpos en las calles"

El futbolista argentino Lucas Mancinelli, que milita en el Deportivo Cuenca de Ecuador, contó como se vive la pandemia en Ecuador y reveló duros detalles del día a día que debe superar.

“Cada día que pasa se está haciendo difícil, en Cuenca hay pocos casos, pero en Guayaquil y Quito se están yendo y hay gente de Guayaquil que infectó a gente de Cuenca. Hay toque de queda y podes salir a la calle de 5 de la mañana a 2 de la tarde y luego necesitas un permiso”, explicó en declaraciones al sitio Mundo Ascenso.

Y continuó con su crudo relato: “En Guayaquil la gente ve cuerpos en la calle, se ven galpones llenos de gente. En Cuenca hay infectados y 10 muertos, en todo Ecuador hay más de 100 muertos y 2800 infectados, lo que uno ve, es que hay gente infectada y no lo cuentan, a uno le tienen que decir la verdad".

El ex jugador de Patronato de Paraná, contó que "esto me agarró solo en Ecuador; mi familia iba a venir en mayo, pero no podrá hacerlo. A nosotros el club no nos permitió viajar porque pensaban que esto iba a pasar rápido, que solo serían dos semanas".

Con al menos 3163 infectados desde el inicio de la pandemia y 22 nuevos muertos en las últimas 24 horas, Ecuador se encamina hacia semanas difíciles y llueven las críticas al Gobierno Nacional, acusándolo de no haber previsto la catástrofe.