Rafa Nadal se contactará con sus fans por las redes sociales

View this post on Instagram

Llegu00f3 el momento... mandadme preguntas por aquu00ed e intentaru00e9 responder muchas. ud83eudd14 El lunes a las 6 de la tarde hora de Espau00f1a u2705 Seguro que algu00fan invitado especial se uniru00e1 y haru00e1 alguna pregunta... ud83dude09 The time has arrived for me... send me your questions and Iu2019ll try to answer most of them, some of them? ud83eudd14 And also stay tuned since I will have some special guests joining me (ud83cudfbe) for a brief time, asking me some questions... live! ud83dude09 Monday 6pm (CET) u2705 @rafanadalacademy ud83dudc48