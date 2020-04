Pepe Sánchez: "Campazzo tiene la misma mentalidad de Ginóbili"

El ex basquetbolista Juan Ignacio Sánchez, campeón olímpico en Atenas 2004, aseguró hoy que el base Facundo Campazzo tiene la "misma mentalidad" que Emanuel Ginóbili.



"Campazzo tiene la misma una mentalidad de 'Manu'. El 'envase' que tiene no lo favorece nada y lo que hace con ese 'envase' es porque tiene una mentalidad fuera de lo común", destacó "Pepe" Sánchez, actual presidente de Bahía Basket en la Liga Nacional.



"Campazzo es el hoy y el hoy siempre le gana a todo. Facu está en el pico de su carrera y todavía tiene muchas más cosas para generar y convertirse en el base más importante que haya habido", detalló.

Además, Sánchez, con pasado en la NBA de los Estados Unidos y en el básquetbol español, reconoció que vendrán "otros mejores" que Luis Scola, Ginóbili, Campazzo, Andrés Nocioni porque "así lo marca la historia" en Argentina.



Por otro lado, el ex base de Philadelphia Sixers recordó: "Una de las cosas que más lamento es que no te dabas mucha cuenta de lo logrado en el 2004. Éramos todo acción, y el sistema no te deja disfrutar. Veo con malos ojos eso".



"Te doy un ejemplo: después de ganar los Juegos Olímpicos en 2004, a las 48 horas estaba haciendo la pretemporada en Sierra Nevada con el Málaga. Y así todos. No nos dejaron disfrutar nada. Ni pudimos volver al país. El sistema te lleva puesto. En nombre de que ganamos mucho dinero", cerró en una nota con Básquet Plus.