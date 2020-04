La sorpresiva respuesta de Paolo Guerrero sobre Boca y River

Mucho se habló de la posible llegada de Paolo Guerrero a Boca. Sin embargo, con el cambio de dirigencia, las negociaciones no arribaron a buen puerto y el peruano se quedó en Internacional (Brasil).

El delantero participó de una transmisión en Instagram con su compatriota Jefferson Farfán, hablaron de las rivalidades entre clásicos rivales y al referirse a nuestro país, expresó que le da lo mismo River o Boca.

"Yo sólo tengo un equipo. Puedo decir que me simpatiza alguno, pero no es que sea hincha. Por ejemplo, juega Real Madrid contra Barcelona y me da igual el que gane. Juega River y Boca, y me da igual", sorprendió Paolo.

Sin embargo, su compañero en el seleccionado peruano y de presente en Lokomotiv se la jugó: “Yo sí, compadre. Me pongo a ver un clásico y quiero que gane Boca”. Con respecto a su elección, Paolo Guerrero fue contundente. "Me siento representado 100 por ciento por Alianza Lima”, cerró.