El particular sueño de Quique Setién con la Champions y las vacas de su pueblo

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, señaló este miércoles que alguna vez ha soñado con ganar la Liga de Campeones y enseñarla en su pueblo (Liencres, Cantabria) entre vacas.

"Ya se lo he dicho a los jugadores: que yo tengo mucha prisa y que no tengo mucho tiempo que perder. Y que me gustaría ganar o la Champions o La Liga, y si puede ser las dos, mucho mejor, evidentemente. Claro que lo he soñado, y pasearme por Liencres, con la vacas, con la Copa, ¡eh!, con la Champions por allí, enseñándola", dijo el técnico sonriendo, en una entrevista a TV3.

El entrenador, confinado en su casa, atendió a la televisión autonómica catalana en una entrevista que emitirá esta tarde pero que ofreció un avance en sus redes sociales.

Setién ya apareció ayer en los medios del club, cuando dirigió una reunión por videollamada con sus jugadores, y fue el único que adornó el entorno, ya que apareció en la pantalla con una fotografía de un lugar paradisíaco, con palmeras detrás suyo.

El DT termina su contrato dentro de un año y medio (junio del 2021), cuando finaliza el mandato del presidente Josep Maria Bartomeu, y tiene otro prorrogable que deberá negociar con el nuevo mandatario. Dijo hoy que espera cumplirlo todo e, incluso, renovarlo.

Acerca de la situación actual y de cómo se resolverá La Liga, Setién señaló lo siguiente: "A mí me gustaría jugar y quedar campeón jugando. Esto es obvio. La realidad es que la situación está como está. No sé si eso valdría para otorgar un título. La realidad es que me es indiferente. Yo no me voy a sentir campeón aunque tenga dos puntos más que cuando llegué, que estábamos igualados con el Madrid".

"Lo que realmente me preocupa es que esto se solucione cuanto antes. Que podamos salir y abrazarnos, y recuperar a toda la gente mayor que es la que más está sufriendo esta situación con mayor intensidad, y lo demás es superfluo. Si hay que terminar y no se puede jugar... Y si jugamos, pues fenomenal, si eso nos va a permitir mantener esa diferencia", sentenció.