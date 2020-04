Terror en Estados Unidos: "Cada 10 minutos tenés 100 mil infectados"

Alejandro Romero Gamarra, ex jugador de Huracán y de presente en New York Red Bull, habló con el canal TyC Sports y se refirió a cómo se vive en una de las ciudades con más muertes (más de siete mil) por el coronavirus.

-¿Cómo estás viviendo en lo personal está situación que es impensada?

-Al principio pensaron que era un juego y dejaron todo abierto, los lugares donde van más los turistas estaban llenos de gente y después ya se hizo tarde. Ahora se está dando el pico máximo y esperan a llegar a los 600 mil infectados. Salís y te da miedo, es por eso que no salimos a entrenar y el club nos mandó las bicicletas y todo el equipo de entrenamiento para estar dentro de casa.



-Viendo la imagen del Central Park con una tienda de campaña y los números que siguen ascendiendo, ¿ahora se podría decir que han tomado real consciencia de la situación?

-Ahora mismo creo que el presidente está asustado. Creo que ahora se dieron cuenta de lo que significa esto, del problema que hay. La verdad que al principio no le dieron mucha importancia y eso llevo a qué ahora haya muchos infectados. Esta semana es la última del pico máximo y ojalá que después empiece a bajar. Ya vamos 35 días y faltan tres semanas más de cuarentena.



-¿Da la sensación de que todavía hay que aguantar mayo no?

-Para mí esto tiene para rato. Cada momento hay noticias nuevas y cada 10 minutos tenes 100 mil más infectados. Lo que se está viviendo acá es una locura. La gente sigue saliendo como si nada porque la cuarentena no es obligatoria. Eso es lo que te da mucho miedo.



-¿Está cuarentena te agarra en un buen momento tuyo no?

-Había arrancado muy bien la Liga, el equipo todavía no había perdido. Estábamos con confianza pero paso todo esto. Dicen que el fútbol puede volver en junio o julio pero todavía no está nada dicho.



-Dijiste que es un sueño estar en Nueva York pero soñas también con dar el salto a Europa, ¿lo ves cercano?

-Cuando llegue a Nueva York me mostraron la empresa, que tiene al Salzburgo de Austria y al Leipzig de Alemania. Por lo que ellos nos forman para llegar ahí. Así que uno siempre sueña con pegar el salto a Europa.



-¿Cómo es el nivel hoy de la MLS en comparación con otras ligas del continente?

-Ahora el nivel es muy bueno, la liga creció muchísimo. En uno o dos años esto va a ser de las mejores ligas. Ahora están comprando jugadores jóvenes, con proyección, para después venderlos a Europa. Está liga creció mucho y cada vez se hace mejor.



-El club te lleva la mercadería, el equipo para entrenar y las bicicletas, ¿a partir de esto se nota las diferencias con el fútbol argentino no?

-En esas cuestiones es increíble. Pero también se extraña el fútbol argentino, más que nada el ambiente que se vive. Acá podes perder o ganar y no pasa nada. En ese sentido tienen que mejorar pero creo que van por ese camino.