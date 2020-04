La estrella de la Juventus que se probó en Boca y no quedó

Juan Guillermo Cuadrado es el futbolista colombiano más regular en el fútbol europeo del último tiempo, actualmente es ídolo, referente y multicampeón en Juventus. Sin embargo, su carrera no ha sido nada fácil y en una interesante entrevista habló de sus comienzos donde reveló que fue rechazado por Boca.

"Estuve en Argentina por mucho tiempo, pero no se me dieron las cosas. Estuve en Tiro Federal, también me hice unas pruebas en Boca, pero al final las cosas no se dieron. De todas formas, me sirvió porque pude tener experiencia, la forma de trabajar en Argentina, todo sirve y todo lo que va pasando ayuda para bien", contó el colombiano, en diálogo con Deportes RCN.

Y agregó: "Diosito estuvo ahí conmigo, siempre era fuerte, aunque las cosas eran difíciles y se me cerraron muchas puertas. Pero como era muy chiquito y flaquito, se hacía difícil, pero siempre tuve en mi cabeza que lo iba a lograr, siempre le pedí a Dios".

Tras probarse en varios equipos, Independiente Medellín se fijó en su talento y le dio por fin la esperada oportunidad, una que no desaprovechó para luego dar el salto al fútbol de viejo continente con tan solo 20 años. Desde entonces ha disputado 375 partidos con los colores de Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea y Juventus, marcando 47 goles y 64 asistencias.