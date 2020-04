El sentido relato de un piloto contagiado: "No es una gripecita"

View this post on Instagram

Hoje posso dizer que u00e9 o dia mais feliz de 2020, depois de 8 dias internado na semi-UTI do Einstein depois de ter pego o corona virus e ele causando uma pneumonia no meu corpo e causando diversos sintomas de falta de ar e afetando 40% do meu pulmu00e3o , venho aqui agradecer o @dr.henrydina e toda a sua equipe, eles e todos os enfermeiros e mu00e9dicos do Brasil estu00e3o sendo os nossos heru00f3is nessa batalha, saiu daqui hoje com outro pensamento e com muito mais respeito e humildade a esse vu00edrus, onde antes eu pensava o mesmo que maioria pensa u201c somente uma gripezinhau201d, fiquem em casa e fiquem em isolamento, vamos respeitar essa fase que estamos passando, com seriedade e amor ao pru00f3ximo.