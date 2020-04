Sergio Hernández reveló qué lo haría alejarse de la Selección

Tras oficializarse la postergación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 el entrenador de la Selección argentina de básquet, Sergio Hernández, puso en duda su presencia en la cita que se hará el año próximo. "No tengo ni idea si voy a estar o no en la Selección, por suerte Argentina está clasificada y eso me da tranquilidad y felicidad", declaró en una charla con TyC Sports.

Hoy, en diálogo con Infobae, el Oveja reveló qué opción consideraría como prioridad y lo haría alejarse de la Selección y perderse los Juegos, aunque por ahora no tiene nada definido ya que su contrato con la CABB vence en diciembre de este año y aún no se ha sentado a dialogar con el presidente, Fabián Borro.

¿Qué tiene que pasar para que Hernández no esté en Tokio? "Que venga una propuesta interesante de un buen equipo europeo, por ejemplo", responde con contundencia el Oveja, quien argumenta que "yo podría hacerme el romántico para la nota, te podría decir que los Juegos Olímpicos no se negocian, que la camiseta de la Selección es lo único, pero la realidad es otra. Yo no me pongo el cassette. Tengo claro que no voy a dejar de ir a Tokio por fichar por un equipo normal, como no tengo dudas que la Selección será siempre lo más importante de mi carrera, pero a la vez mantengo el desafío de dirigir afuera y tengo 56 años".

Luego, Hernández especuló con que le quedan unos diez años más de carrera, y repasa que "yo gané siempre en pesos. Bien, pero en pesos, con un dólar que empezaba a tres pesos y termina la temporada a 20. Lo único que yo no gané en mi carrera fue dinero. Si vos me preguntás si puedo comprarme un departamento en Avenida del Libertador, te digo que no, que vivo en uno de 70 metros cuadrados. Ojo, no me quejo, hay gente que leerá esto y pensará cualquier cosa… Pero Obradovic gana en un día lo que yo gano en más de un mes. Y fui a la casa de Scariolo… Y yo compito con ellos, ganando y perdiendo, hace 15 años".

Por último, el Oveja destacó que "dirigí tres Mundiales, estuve en tres Juegos, gané una medalla olímpica, tengo veintipico títulos, soy el técnico más ganador en la historia de la Liga y la Selección… Y también hay un desafío porque yo, con la Selección, ya los viví a todos. Tampoco me hace gracia irme a vivir a Europa, Argentina es mi lugar. Pero me quedan pocos años y tal vez ésta sea mi oportunidad. Yo quiero estar ahí, una vez".