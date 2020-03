El jugador de Chicago pidió disculpas por su actitud antisemita

El jugador de Nueva Chicago, Arnaldo Pitu González, pidió disculpas a la comunidad judía por los gestos que realizó ayer cuando se retiró expulsado del partido que su equipo disputó con Atlanta por el torneo de la Primera Nacional.

"Quería pedirle disculpas a la gente de Atlanta y a la comunidad judía por lo ocurrido esta tarde (ayer). Acabo de ver el video y la verdad que me da mucha vergüenza. No soy así, jamás reaccioné de esa manera en ningún lado", expresó González en un video grabado y publicado en la cuenta de Twitter del club de Mataderos.



En ese sentido, el jugador dijo que "fue un momento de calentura, venía de ser expulsado, de recibir algunos insultos y reaccioné de una manera, en la que no debía reaccionar. Espero que sepan aceptar mis disculpas y la hago pública para la gente de Atlanta, la comunidad judía y la gente de Chicago".

Las palabras de Arnaldo "El Pitu" González — Nueva Chicago Oficial (@NuevaChicago) March 9, 2020

González, quien fue expulsado ayer cuando disputaba el partido frente Atlanta, se retiró del campo de juego realizando visibles gestos antisemitas. El club Nueva Chicago fue uno de los primeros en repudiar el hecho protagonizado por el jugador.

En tanto, la titular del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), Victoria Donda, reconocida simpatizante de la entidad deportiva de Mataderos, también reaccionó y dijo: "Como hincha de Chicago me avergüenzo por los gestos antisemitas del jugador Arnaldo González al ser expulsado y analizaremos en el Inadi las medidas que correspondan".

Por su parte, el Comité de Seguridad en el Fútbol de la ciudad de Buenos Aires realizó una denuncia judicial y un acta contravencional contra González.

El jugador fue denunciado por infracción a la ley 23.592, relacionada a actos discriminatorios, puntualmente por incumplir el artículo Nro. 3, que enuncia que serán reprimidos con penas de "un mes a tres años de prisión, a quienes participen en una organización o realicen propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, o que inciten a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas".

Además a González se le labraron dos actas contravencionales adicionales "por infracción a los artículos 103 y 106 del nuevo Código Contravencional" porteño.