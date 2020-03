La importante figura que perdería Boca tras la Superliga

En la previa del partido ante Gimnasia, Miguel Ángel Russo sorprendió a todos y dejó afuera de los concentrados a Mauro Zárate. El delantero tuvo una actitud que no le gustó al cuerpo técnico luego de la victoria ante Colón y decidieron marginarlo de cara al encuentro decisivo ante el Lobo de Diego Maradona.

El ex Vélez no viene teniendo continuidad en el equipo de Miguel Ángel Russo y podría emigrar al fútbol del exterior. Cabe destacar que hace poco tiempo tuvo chances de irse de Boca para jugar en la MLS, pero finalmente decidió quedarse en el Xeneize para pelear el puesto. Sin embargo, las lesiones no le jugaron una buena pasada en esta temporada.

Por eso, lo más probable es que la nueva dirigencia lo ponga en lista de transferibles una vez que finalice la Copa Superliga 2020 y le consulten si se quiere ir o se quiere quedar. Uno de los equipos que siempre lo quiso fue Los Ángeles Galaxy de Guillermo Barros Schelotto, pero nunca hubo acuerdo.



Todo puede pasar en el Mundo Boca y el delantero puede llegar a revertir su situación para ganarse un lugar en el equipo titular. Pero hoy tiene un pie más afuera que adentro del club.