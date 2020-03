Un mendocino, a punto de debutar en la Superliga Sudamericana de rugby

Rodrigo Martínez se inició en Los Tordos y tuvo su paso por Los Pumitas en el 2017 y 2018, a la vez se afianzaba en la primera división de su club hasta que le llegó la propuesta de ser parte de Ceibos, la franquicia que competirá en la Superliga Sudamericana de rugby. Pasó de ser un jugador amateur a uno profesional.

Desde Córdoba donde está la sede de su equipo y desde El Tala donde será local en el debut ante Olimpia hoy a las 21, el pilar dialogó con MDZ para repasar todo lo que está viviendo y palpitar el debut en el torneo.

- ¿Cómo te encontrás de cara al debut?

- Estoy contento con ganas de hacer un buen torneo, si bien no ingresaré de titular estoy listo para ingresar en cualquier momento.

- ¿Hay mucha diferencia entre el jugador amateur y uno profesional?

- Cambia porque estamos enfocados todos los días a esto, tanto desde lo físico como lo táctico, y estamos pensando todo el día como mejorar y 100 por ciento dedicados al rugby.

- ¿Qué opinión tenes sobre los jugadores de Olimpia que tuvieron que volver a sus clubes?

- Una lástima porque lo único que querés hacer es jugar y cuando el problema no es tuyo es un embole.

- ¿Cómo crees que será este torneo?

- No conocemos a full a estos equipos ya que los amistosos que jugamos no te da mucho parámetro para analizar, pero como en cada equipo hay jugadores argentinos me la imagino muy competitiva. Lo lindo sería llegar a la final ya que te enfrentas al mejor de la MRL, de la liga norteamericana.

- ¿Hay diferencias en el entrenamiento de esta franquicia con otros seleccionados argentinos?

- Es muy parecido en cuanto a los entrenamientos, no hay diferencias.

- ¿Qué objetivos tenés como jugador?

- Seguir creciendo, mejorar y por ahora estoy pensando en esta experiencia.

- ¿Extrañas a tu club?

- Sí, principalmente a los chicos, a mis amigos.

El ex Pumita nos comentó que esta viviendo junto a sus compañeros en Villa Allende a 20 km del club Tala donde jugarán sus partidos de local y que el ambiente entre los compañeros es muy bueno.

Otro mendocino que tendrá su experiencia en el rugby profesional.