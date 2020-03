Una carrera con fallo dividido

Restan cuatro días para la disputa de una de las carreras de caballos más importantes del interior del país. El Vendimia está a la vuelta de la esquina y la contienda ya se palpita tanto dentro como fuera del Hipódromo.

En la previa tanto Pulpinello como Elmaestrodelarte son señalados como los candidatos de la prueba. Pero las opiniones están divididas y eso habla de una contienda sin pronóstico certero.

Hoy realizamos una breve encuesta con destacados profesionales de la actividad y sobre el total de los encuestados algunos se quedaron con Pulpinello y otros eligieron Elmaestrodelarte.

Respecto de la carrera, el sanjuanino Elmaestrodelarte ya arribó a Mendoza. Mientras que para mañana jueves o el viernes se espera la llegada del cordobés In Your Honor. Hasta el momento el único que no sería de la partida es Preciado Icon.

En fin, el hipódromo sigue vibrando al ritmo de la previa de una de sus carreras más destacadas del calendario:

Rubén Stirpa (Cuidador)

1) Me gusta Pulpinello porque es un gran caballo, está descansado y es local. Los otros caballos vienen con muchos viajes y carreras.

2) Elmaestrodelarte y The Last Ilusion

Sergio Fernández (Jockey)

1) Me gusta Pulpinello, el caballo que corro yo. Llega en muy buenas condiciones.

2) El enemigo es Elmaestrodelarte

Eduardo Antchagno (Cuidador)

1) El caballo de la carrera es Pulpinello, porque se ha adaptado muy bien y llega en muy buenas condiciones.

2) El enemigo es Elmaestrodelarte, un caballo importante y muy guapo. También creo que va a correr muy bien Seattle Bar.

Lucas Rivamar (Cuidador)

1) Como candidato elijo a Que Vaivén porque anda muy bien y siempre ha hecho muy buenos papeles en este tipo de carreras.

2) Pulpinello y In Your Honor.

Daniel Gómez (Jockey)

1) Voto por Cat’s Away, que es el caballo que voy a correr el domingo. Llega muy bien y eso es sumamente importante.

2) In Your Honor es muy bravo. También Brujita Lizardi que corrió muy bien en el Provincias Unidas en diciembre pasado en Buenos Aires y ha sido preparada especialmente para esta carrera y va livianita (53 kilos).

Ángel Miranda (Jockey)

1) Creo que el caballo a vencer es Elmaestrodelarte, pero la cancha de Mendoza no es fácil. También me gusta The Last Ilusion, lo he visto trabajar muy bien.

2) Cat’s Away y Pulpinello.

Cristian López (Jockey)

1) El caballo candidato para ganar la carrera es Elmaestrodelarte, viene de ganar muy bien el Clásico “Dupuy” en San Luis contra caballos bravos.

2) Pulpinello, porque anda muy bien.

Maximiliano Urquiza (Jockey)

1) Me gusta More Easy. He tenido la suerte de correrlo y es un gran caballo. Además la distancia la sienta muy bien.

2) The Last Ilusion, sobre todo porque lo corre Horacio Betansos que es una gran persona y le hace muy bien al turf mendocino.