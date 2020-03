La curiosa comparación de Menotti para defender a Messi

César Luis Menotti defendió a Leo Messi de las críticas tras la derrota contra el Real Madrid en el clásico del último fin de semana. En diálogo con la Cadena SER, el ex entrenador de la Selección Argentina hizo una llamativa comparación para entender lo que sucede con el 10.

"Es como un cazador que caza 1.000 perdices al día. El día que caza 999, dicen que no está bien. No puedes esperar que siempre lo resuelva él", comenzó marcando Menotti.

En esa misma línea, El Flaco agregó: "Dicen que no está bien. Que no tiene puntería. Pero Messi sigue siendo Messi. Yo estoy preocupado por el equipo, no por él, porque no puedes esperar que siempre sea él quien tenga la solución. En el Barcelona tiene que aparecer alguien más".

Para cerrar, Menotti remarcó: "Su fútbol está en adaptación. Está recién llegado Setién. El Barça está en proceso de encontrar el equipo y especialmente en el medio campo. Aquel centro del campo con Xavi e Iniesta no se encuentra tan fácilmente".