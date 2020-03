Pepé Santoro se quedó varado en España y cumple la cuarentena

Miguel Angel Santoro, arquero histórico de Independiente, cumple la cuarentena en Madrid, tras viajar semanas atrás a la ciudad de Alicante invitado por Hércules, su ex club, actualmente en la serie B de la Liga española.

Santoro está en Madrid desde hace más de dos semanas y refirió que ahora no lo "dejan salir del departamento" en el cual permanece, como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

"Vine a España a una ceremonia que me invitó la gente del Hércules -donde concluyó su carrera en 1977- y también para ver a mi nieto y ahora no me dejan salir del departamento", señaló quien fuera también director técnico de los "Rojos", club en el que fue titular indiscutido desde mediados de los '60 hasta 1974.

"En cuánto salís a la calle, la policía te pregunta por qué estás afuera. Para hacer las compras van los más jóvenes y con todas las medidas de precaución", detalló Santoro en diálogo con Fútbol al Rojo Vivo (AM 1220).

Pese a ello, dijo que la está "pasando muy bien" y que con su esposa -lo acompañó en el viaje-, tratan de "sobrellevar el aislamiento", contó Santoro, integrante del seleccionado argentino en el Mundial de Alemania 1974.

El ex arquero se mostró de acuerdo con la suspensión del fútbol por los efectos de Covid-19 porque al comienzo de la pandemia "se jugaron partidos en España y hubo jugadores que se contagiaron, ya que jugar a puertas cerradas no te asegura que nadie se contagie. Hay contacto y puede pasar”, indicó "Pepé" Santoro.