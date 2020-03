Ordenan libertad de ex presidente CBF por "riesgo de contagio"

La Justicia de los Estados Unidos confirmó hoy que ordenó la inmediata libertad del ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), José María Marín, por “riesgo de contagio”, tras la expansión del brote de coronavirus.



La decisión fue tomada por la magistrada Pamela K Chen, quien argumentó que el dirigente, de 87 años, será liberado y cumplirá arresto domiciliario “en parte por la expansión del coronavirus”.



Las prisiones en los Estados Unidos están experimentando un creciente número de contagios de la pandemia, razón por la cual cientos de reclusos “están siendo liberados para limitar el número de posibles víctimas”, según reprodujo Reuters.



“Su condición de reo no violento y el hecho de haber cumplido más del 80 por ciento de la condena” conforman dos de las características por las cuales la jueza Chen dispondrá la salida del directivo, que experimenta un “deterioro significativo de su salud”



Marín estaba cumpliendo en Brooklyn una condena de cuatro años de prisión, tras haber sido hallado culpable de actos de corrupción en FIFA.



El ex titular de la CBF fue condenado en diciembre de 2017, por seis cargos de conspiración, que incluyen “fraude y lavado de dinero”