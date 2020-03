La frase del Patrón Bermúdez que revolucionó el mundo Boca

Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de fútbol de Boca Juniors, expresó esta noche su optimismo sobre la llegada del delantero uruguayo Edinson Cavani, luego de que su compatriota y actual DT de Peñarol de Montevideo, Diego Forlán, expresara que se lo imaginaba en la entidad xeneize.

"Conociendo a (Juan Román) Riquelme y (Diego) Forlán creo que lo de (Edinson) Cavani se podría dar muy pronto", dijo el colombiano, de 48 años, uno de los emblemas del Boca multicampeón en tiempos de Carlos Bianchi como DT.

El atacante uruguayo, oriundo de la ciudad de Salto, quedará libre del Paris Saint Germain francés en junio venidero, cuando todavía no se resolvió si volverá la actividad futbolística oficial, a causa de la pandemia del coronavirus que afecta a todo el mundo.

"Ojalá, para beneficio del club, el arribo de Cavani se dé. Nos otorgaría una gran mano", agregó Bermúdez. "No creo que sea por un peso más o menos, si viene es por un verdadero deseo y las señales están claras", dijo el ex zaguero central en el programa "Boca de selección" por AM 770 (Radio Cooperativa).