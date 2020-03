Las exigencias de Gaibor para volver a Independiente

El mediocampista ecuatoriano de Independiente Fernando Gaibor, que está a préstamo en Al-Wals, de Emiratos Arabes Unidos, regresaría al club de Avellaneda siempre que "la situación cambie en cuanto al manejo con el jugador", sostuvo desde Medio Oriente.



"Volvería siempre que la situación cambie en cuanto al manejo con el jugador, que con la llegada de Jorge Burruchaga como manager y lo que está haciendo el cuerpo técnico, parece que están mejorando las cosas en cuanto a ese tema", estimó Gaibor en diálogo con Gastón Edul por medio de la red social Instagram.

“Quiero una reivindicación en Independiente siempre y cuando haya contención para el jugador. Ahora con la llegada de Burruchaga eso mejoró. Mucho se la agarraban conmigo hasta cuando no jugaba. Hay cosas de mi llegada al país que no saben” Fernando Gaibor. pic.twitter.com/G48pzs23BA — Gastón Edul (@GastonEdul) March 28, 2020





"Eso es algo fundamental para que un jugador esté con su cabeza cien por ciento metida en simplemente rendir en el club”, adujo el volante de 28 años, que en julio pasado fue cedido a préstamo por un año a Al-Wals por 700 mil dólares, con una opción de compra de 3.500.000 dólares, de lo que al "Rojo" le corresponderá el 70 por ciento ya que Emelec de Ecuador, su equipo de origen, conserva el 30 por ciento de su pase.



Sobre esta posibilidad de concretarse la transferencia definitiva, "el Guante" -como lo apodan en su país natal- comentó: “Hubo un comunicado de que posiblemente se iba a usar la opción de compra, pero se fue diluyendo con esto del coronavirus. En las estadísticas me ha ido muy bien, pero hay que ver qué pasa”.



En cuanto a las manifestaciones de reprobación que recibía de la hinchada en su paso por Independiente declaró: “Trato de ponerme en el lugar del hincha, y es bastante difícil cuando las cosas no salen. En la cancha, un sector se la agarraba conmigo cuando yo ni siquiera jugaba”.



Respecto a eso de que "las cosas no salen", a modo de disculpas dijo: “Yo en ningún momento quise perjudicar al club. Siempre quise que saliéramos campeones, pero hay detalles que se salen de la mano de un jugador y que influyen también en todo. Es como una cadena, si no está bien el uno termina tirando al otro y así”.



"Con la llegada de Burruchaga no van a pasar este tipo de cosas", dijo, y reconoció que en su momento pidió "la camiseta 10" y prometió: "Si la tengo que agarrar de nuevo, la agarro porque me gusta reivindicar situaciones”.