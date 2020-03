Coronavirus: el crudo y desesperado posteo de un médico de Boca

El histórico médico de Boca Jorge Batista se manifestó en redes sociales con un crudo testimonio acerca de la pandemia del coronavirus. En su cuenta de Instagram cuestionó el grado de acatamiento de la cuarentena por parte de la sociedad argentina.

"En la edad media se morían por desconocimiento. Y ahora muchos vamos a enfermar y/o morir por boludos, y no me quiero meter en un tema político que no me corresponde ni me interesa, pero por falta de educación. Muchísima gente no tiene la educación suficiente para entender la gravedad de la situación. Y la culpa es de todos!! Nadie queda afuera de esta realidad", escribió.

https://www.instagram.com/p/B9uC-LAFZ3O/