¿La cuarentena lo volvió loco? Tsitsipas se quedó solo y le habla a las cosas

El tenista griego Stefanos Tsitsipas, número seis del ranking ATP, compartió con sus seguidores cómo está viviendo la cuarentena como consecuencia de la pandemia de coronavirus y aseguró que, como está solo, no la está pasando muy bien e, incluso, le habla a una botella de cerveza Corona.

"Realmente necesito ducharme porque estoy sucio y también con sed, pero no de esto, no de ti", asegura mirando a la botella de cerveza. Acto seguido asegura que "esto es lo que te pasa cuando estás en cuarentena durante tanto tiempo, que pierdes la cabeza, pierdes tu mierda en un momento dado. Y empiezas a hablar con objetos".

Tsitsipas, que siempre está acompañado en los torneos por sus padres, Apostolos y Julia, reconoce que esta vez está sin ellos "por una pequeña discusión que tuvimos hace unos días, me marché. Claro que los sigo queriendo y tengo ganas de verlos otra vez, pero es estresante estar en casa con ellos. He decidido irme y estar solo. De hecho, no sé si hubiera sido seguro para ellos estar conmigo después de volar desde Londres".