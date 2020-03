Ustari ilusionó al Rojo y lanzó una sorpresiva frase sobre Messi

Oscar Ustari, actual arquero del Pachuca, de México, reveló que le gustaría terminar su carrera profesional en Independiente de Avellaneda, club en el que debutó en primera división hace 15 años.



"Me encantaría terminar mi carrera con la camiseta de independiente. Desde que me fui, nunca tuve contacto con el club, fue algo que siempre me dolió; la gente hoy me castiga porque jugando para Boca le grité un gol, pero eso fue un descargo personal por lo que me había hecho el presidente del club en ese momento, pero no saben que llamé para volver”, confesó Ustari



El arquero, nacido en la ciudad bonaerense de América hace 33 años, comenzó su carrera en los "Diablos Rojos" en 2005 y atajó en 114 ocasiones. Luego, emigró para jugar en Getafe y Almería, en España, Sunderland, de Inglaterra, Boca y Newell's, Liverpool de Uruguay y Atlas de México, antes de sumarse al Pachuca.

"Cuando me llamaron para ir a Boca hablé con el entrenador y le dije que si volvía al país me encantaría que sea a Independiente. Cuando regreso justo el club estaba complicado con el tema del descenso, hablé con Gabriel Milito y esperé un llamado, pero cuando lo hicieron el campeonato estaba en la sexta fecha y ya había arreglado con Boca”, recordó Ustari, campeón mundial Sub-20 en Holanda 2005 con el seleccionado argentino y también medalla dorada en los Juegos de Beijing 2008.

“El presidente en ese momento era Cantero, sé que él y los dirigentes sabían de mi deseo de volver al club, incluso también algunos jugadores. Quise dar una mano pero nunca se dio y ahora tuve que ir a la cancha escondido, porque después de esa situación la gente a mí me crucificó”, subrayó Ustari, campeón con Boca de la Copa Argentina en la edición de 2012 tras ganarla la final a Racing por 2-1.

Ustari fue campeón olímpico con la Selección en Pekin 2008 junto a Lionel Messi. A ambos los une una gran amistad forjada desde las selecciones juveniles y llegando a compartir juntos la Copa del Mundo en Alemania 2006. Lo conoce bien, y sabe lo que Leo sufre cada frustración con la camiseta albiceleste. "Poner en duda a Messi es una barbaridad, las cosas te pueden salir o no, pero yo si te puedo decir que lo vi llorando como un nene por lo que pasaba en la Selección. Es muy difícil estar en los pantalones de él", contó Oski

“Mi sueño es poder volver a independiente y que mi hijo me vea atajando. Iría a la cancha siempre, pero como se dieron las cosas últimamente, lo más factible es que mi hijo vaya de grande a la cancha y que sepa que su padre debutó ahí como profesional”, concluyó Ustari en una entrevista que concedió a la emisión radial Súper Mitre Deportivo.