Menotti: "Este es un tiempo de defender la vida y no el fútbol"

El director de Selecciones Nacionales, César Luis Menotti, afirmó hoy que este "es el momento de organizarse en defensa de la vida y no del fútbol", en una columna editada en el diario Sport, de Barcelona, una de las dos ciudades de España, junto a Madrid, que están más afectadas por la pandemia de coronavirus.



"El fútbol hoy en día debe implicarse en ayudar a la sociedad. No es tiempo de organizar el fútbol, sino de organizarnos ahora para defender la vida, porque la situación actual en el mundo por la expansión de la pandemia del coronavirus no admite ningún otro debate hasta que esto termine", enfatizó.



"Por eso no me pareció correcto este tema que se instaló respecto de rebajarles los sueldos a los futbolistas. A mí particularmente no me interesa cuánto gana Joan Manuel Serrat por ejemplo, porque me hace feliz cuando sube a un escenario, canta y da los mensajes que da. Me parece bien que se busquen los caminos para hacer sostenible económicamente al club. Lo que cuestiono es si hace falta hacerlo público ahora", dijo.



Justamente esta noche en Argentina el presidente Víctor Blanco, de Racing Club, entidad que hoy cumplió 117 años y en la que Menotti jugó, anticipó que piensa reunirse con los futbolistas del plantel "que tienen los sueldos más altos", para hablar de la cuestión, porque la prioridad de pagos en la institución de Avellaneda hoy pasa "por los empleados y los jugadores que menos cobran".



Su colega de Boca juniors, Jorge Ameal, en cambio, se mostró optimista en que la pandemia "termine en un plazo más corto de lo que muchos piensan".



"El fútbol no está en circunstancias de ser debatido. En estos momentos de tanta incertidumbre no hay nada más importante que brindar un mensaje claro acerca de los cuidados que debemos llevar adelante, de la necesidad del aislamiento y encomendarnos a la ciencia. No puedo pensar en el calendario del fútbol argentino ni mundial cuando no sabemos qué puede pasar mañana", pareció contestarles el "Flaco" en su columna.



"Me gusta que los futbolistas y los deportistas se involucren ayudando, brindando mensajes para concienciar a la población o dando apoyo económico. Me parece bien que el jugador mande mensajes de alegría o que lo hagan otros deportistas como Rafael Nadal o Emanuel Ginóbili", remarcó.



Y en tren de sostener a los jugadores y defenderlos de expresiones como las del titular racinguista, destacó que el "futbolista es un trabajador como cualquier otro y es importante que continúe percibiendo un salario acorde a sus necesidades y a lo que produce".



"Los futbolistas no van a perder su talento por no jugar al fútbol durante un mes, ni tampoco lo van a mantener haciendo mil sentadillas por día. Otra pavada es la decisión de Gennaro Gattuso (entrenador de Napoli, de Italia) de volver a los entrenamientos. ¿Cómo puede un futbolista centrarse en entrenar en este contexto de incertidumbre? Cuando todo se normalice los jugadores ya van a recuperar forma rápido", advirtió.



"Por eso insisto en que todos cuiden a los viejos y a sus familias. Ese es el mejor entrenamiento, porque cuando se es mejor persona se es mejor jugador también. Vamos a estar juntos para soportar la tristeza, ya que después será fácil organizar la alegría y el fútbol", contempló finalmente Menotti.