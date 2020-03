El urgente y tajante pedido de la FIFA a los jugadores profesionales

Luego de una reunión por videoconferencia con la Asociación de Clubes Europeos y la organización internacional de futbolistas FIFPro, la FIFA pedirá a los jugadores que acepten una reducción del 50% de su salario mientras continúe la crisis por el avance del coronavirus en el mundo.

Una vez que se recupere la normalidad, los contratos volverían a su estado primario, pero sin olvidar la realidad que rodea a la sociedad y al deporte. Mientras tanto, los clubes no podrán rescindir los vínculos y se deberán alargar hasta que la temporada concluya.

La finalización de la temporada está por determinar y cada asociación atenderá a su situación, pero siempre de una manera coordinada y sin poner en peligro la salud. Los contratos de todos los profesionales se alargarán hasta la fecha de finalización de la temporada, haciéndose cargo los clubes de pagar esa ampliación del vínculo.

Las operaciones de mercado podrían tener una duración de 16 semanas desde el momento en el que se inicie dicho periodo, que coincidirá con el final de la temporada en curso, aunque los clubes han pedido que se extienda hasta final de año. Durante esta situación provocada por el Covid-19 los clubes no tienen obligación de ceder jugadores a sus selecciones. Los jugadores y clubes deben estar localizados para eventuales pruebas antidoping,

Podrían ser motivo de sanción los siguientes supuestos: despidos unilaterales, clubes que no pagan, jugadores que abandonan los países de los equipos con los que tienen vínculo sin motivo aparente, jugadores que no reportan el trabajo que realizan, equipos que no cuidan del estado de salud de los jugadores, discriminación por el país de origen de un jugador, que un club se niegue a aceptar de nuevo a un jugador que ha sido cedido, rechazar el pago de cláusulas que figuran en los contratos.