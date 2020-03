Un ex Godoy Cruz, durísimo contra Tinelli: "Lo que hizo fue de garca"

Nicolás Sánchez, defensor argentino de Rayados de Monterrey y de recordado paso por el Tomba, habló sobre la situación de cuarentena por el coronavirus que afecta al mundo entero y criticó el accionar de Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo y la Superliga, quien una vez comenzada la cuarentena obligatoria se fue con su familia a Esquel.

"A mí me molesta cuando los que no cumplen con la cuarentena son los que no están obligados a salir. No puedo sacarme de la cabeza lo que hizo Tinelli, que fue de garca. No lo quiero mezclar con lo que hizo con el fútbol. Hablamos de él porque es una figura pública, sé que hay un montón de personas más que la están errando", disparó el ex Godoy Cruz en una entrevista con Cielo Sports.

Luego se refirió a las acciones que se están llevando a cabo en nuestro país y consideró que "me parece perfecto lo que se está haciendo en la Argentina. Ojalá que las medidas que se están tomando sean suficientes para que no nos pase lo de Italia. Acá lo estamos llevando bien. La mayoría de la gente creo que tomó conciencia por lo que veo".