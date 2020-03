Poroto Cubero y Mica Viciconte en un desafío entretenido

View this post on Instagram

Du00eda 6 de cuarentena obligatoria y cualquier cosa nos causa gracia con @micaviciconte ud83dude02 #NoValeTocarElPiso Acu00e1 la prueba de lo que nos pasu00f3 en este challenge ud83eudd23 ud83eudd38ud83cudffcu200du2640ufe0f Pd: no hagan esto tentados . Esperamos ver el tuyo