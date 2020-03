Ezequiel Barco y una frase que ilusiona al hincha de Independiente

En 2018, Ezequiel Barco decidió salir de Independiente donde era una de las grandes promesas del primer equipo. El jugador pasó al Atlanta United de la MLS donde actualmente es una de las figuras aunque no se olvida de sus raíces.

Barco volvió a referirse a su pasado en el Rojo y no ocultó sus deseos de volver. Sin embargo, para que se de esto, debe cumplirse un requisito bastante complicado: "Si me llama Agüero, me vuelvo a Independiente".

El jugador está cumpliendo la cuarentena en los EE.UU. y habló con el periodista Gastón Edul a través de una comunicación por redes sociales. "Estoy entrenando como puedo en el departamento. La situación acá es peor que en Argentina por la cantidad de infectados.", comenzó detallando el joven futbolista sobre el avance del coronavirus allí.

Sobre aquel recordado penal que tomó Barco para darle al Rojo la Copa Sudamericana 2017 ante el Flamengo en el Maracaná, el jugador relató que no dudó de tomar la pelota. "Se la pedí a Meza. Me dijo algo que no pude escuchar por el barullo de la gente. No escuchábamos ni a Holan. Antes de acomodarla en el punto penal, la besé y le pedí que entrara. Yo ya sabía que iba a cruzarla. Ahí me cayó la ficha de que íbamos a ser campeones.", contó.

Además, ademitió que "siempre dije que quiero volver al Rojo. Primero quiero pasar por Europa, porque solamente tengo 20 años. Igual ya me comprometí con el retorno." Para que esto pase antes, según dijo, tendría que llamarlo Agüero y "vuelvo de una".

Finalmente, destacó que extraña a Independiente y dijo que "Siempre me sentí bárbaro en Villa Domínico. Desde que estoy en la pensión me contagié del mundo Independiente. A los hinchas les quiero decir que los extraño mucho."