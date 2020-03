Presidente de la Liga de México tiene Coronavirus

El presidente de la Liga de México, Enrique Bonilla, comunicó hoy que dio "positivo" en los exámenes de coronavirus y señaló que ante ello inició un aislamiento preventivo para evitar contagios.



"Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo", indicó en un texto que llevó su firma.



Sin embargo, Bonilla dijo que aún no presentó "síntomas graves" y comenzó su etapa de cuarentena para "evitar contagios y propagaciones".

Todos quienes integramos el Club América, nos solidarizamos y deseamos pronta recuperación al señor Enrique Bonilla, presidente ejecutivo de la @LigaBBVAMX.



¡Mucha fuerza Presidente!



"Por supuesto, me mantendré al tanto de la situación que vive nuestro país y las alternativas y posibles soluciones para resolver la situación que atraviesa, en especial, la familia de la Liga de México y el Ascenso", aseguró.



De esta manera, Bonilla se convirtió en el segundo caso de contagio en la Liga MX porque antes tuvo el mismo resultado Alberto Marrero, presidente de Atlético San Luis de Potosí.



Marrero tomó contacto por un teléfono con ESPN y expresó: "El sábado por la mañana (el doctor) me revisaron y no tenía ningún síntoma, y al final después salió que sí di positivo. Más que la enfermedad, mi dolor es que estuve en el partido, saludé gente, a los jugadores, puse en peligro al equipo Puebla, si bien no tuve contacto con ninguno de ellos, ellos estaban en el estadio y yo estaba a menos de un metro".



El Clausura 2020 mexicano fue suspendido el 15 de marzo tras la conclusión de la décima jornada y tiene previsto retomar a finales de abril.