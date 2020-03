La preocupación de Schelotto por su familia en Italia

El futbolista argentino Ezequiel Schelotto, de Brighton And Hove, de Inglaterra, contó hoy que su familia en Italia la "está pasando mal" y que en su club le dieron entrenamientos "por teléfono" como consecuencia del coronavirus.



"Tengo familia en Italia que la está pasando mal. Solamente les pido que se queden en sus casas como solicitaron las autoridades del Gobierno", comentó el ex Banfield en diálogo con Télam sobre sus familiares que viven en Cesena, en el norte italiano.



Schelotto vistió la camiseta de Inter de Milán, Catania, Parma, Atalanta, Sassuolo, Chievo Verona y Cesena en Italia. Además jugó en Sporting de Lisboa de Portugal, donde lo dirigió Jorge Jesús -actual DT de Flamengo, de Brasil-, que dio negativo en el estudio de coronavirus tras las informaciones que difundieron lo contrario.





"El club nos manda un programa de entrenamiento por teléfono y nos explica todo lo que tenemos que hacer para evitar el contacto. Nosotros nos enteramos de esto el lunes pasado cuando llegamos y las instalaciones estaban cerradas. Ahí nos mandaron para casa y todo cambió", detalló.



En Inglaterra no hay cuarentena obligatoria para la población pero los clubes les solicitaron a sus futbolistas que "se queden en sus casas" hasta una orden "contraria".



"Los ánimos en el plantel están bien, tenemos compañeros de todo el mundo y en varios hay mucha afección. Sé lo difícil que la están pasando en Italia, todo el país, y el deporte en este momento hay que dejarlo de lado y pensar en lo que están sufriendo. Hay que hacer caso y quedarse en casa. Estamos en contacto permanente con mi familia", afirmó el compañero de Alexis Mac Allister, de reciente paso por Boca.



Justamente, Schelotto contó cómo se adaptó el mediocampista al fútbol inglés y a su nuevo equipo: "Me puso contento la llegada de Alexis Mac Allister porque es un argentino y tiene un enorme futuro".



"Alexis viene desde Boca y ahí demostró todo su nivel, lo estamos ayudando y se adaptó re bien, más allá de la dificultad del campeonato. Nos da otro aire y un plus porque elije bien los tiempos cuando tiene la pelota en los pies", destacó sobre el nuevo refuerzo.



Y de cara al futuro cercano bromeó: "No vamos a compartir el mate ni en pedo".



Por su lado, Schelotto adelantó que descree que el 3 de abril se enfrenten a Manchester United, como establece el calendario de la Liga de Inglaterra porque los contagios "van en crecimiento" en el Reino Unido.



Finalmente, con un acento entremezclado, el "Galgo" valoró las medidas tomadas por el gobierno de Argentina y pidió que "todos" se queden en sus casas para "no repetir errores" de Italia y España.



"El cierre de las fronteras, la cuarentena obligatoria, y todo lo que dictaminaron me pareció perfecto porque todavía no llegaron al pico máximo y deben evitar el colapso. Esperemos que nadie se tome vacaciones y se cuiden todos", concluyó.