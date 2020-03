La bronca de Ameal por la operación a la que se sometió Nahuel Molina

La noticia de la intervención quirúrgica a la que se sometió Nahuel Molina cayó como un balde de agua fría en Boca. El defensor, que no había arreglado la renovación de su contrato, se habría operado por una lesión ligamentaria en la rodilla sin autorización: como la recuperación llevaría varios meses, obligaría al club a renovarle el vínculo.

A pesar de que los doctores le recomendaron que hiciera un tratamiento sin intervención quirúrgica, el jugador decidió realizar consultas con profesionales externos a la institución y se operó por un estiramiento de ligamento cruzado.

"Molina no estaba autorizado para operarse, consulté al cuerpo médico del club y me respondieron que no era necesario. Le mandé una nota para que me aclare dónde fue y por qué. A Boca no le falta el respeto nadie", manifestó el presidente del club, Jorge Amor Ameal, en diálogo con Radio La Red.

En virtud de la situación de Nahuel Molina Lucero, el Depto Médico informa que el cuerpo médico del club no atendió al jugador por ninguna lesión en su rodilla desde su retorno a la institución y que se entrenó con normalidad hasta el último día en el que se presentó en Boca. — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) March 19, 2020

Desde el Xeneize emitieron un comunicado en el que deja en claro la gravedad de la situación: "En virtud de la situación de Nahuel Molina Lucero, el Departamento Médico informa que el cuerpo médico del club no atendió al jugador por ninguna lesión en su rodilla desde su retorno a la institución y que se entrenó con normalidad hasta el último día en el que se presentó en Boca".