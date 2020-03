Mike Tyson y una alarmante declaración sobre su muerte

El ex boxeador Mike Tyson deja tela para cortar cada vez que habla en público. Hace unos días fue noticia al confesar, entre lágrimas, que se siente vacío luego de su retiro, y esta vez llamó la atención con una declaración acerca de la vida y la muerte.

En diálogo con el portal británico The Sportsman, el ex boxeador de 53 años reconoció que está esperando la muerte y que, además, no le tiene miedo. "Vivir podría ser más complicado que morir para mí", detalló al respecto, aunque aclaró que esa forma de pensar fue la que lo llevó a lo más alto del boxeo mundial.

"Todavía no sabemos nada al respecto, pero cuando llegamos a cierta edad, ya no tenemos miedo de morir, como era cuando éramos jóvenes", comenzó diciendo Tyson, quien al ser consultado sobre si espera la muerte no dudó: "Sí. No le tengo miedo. Vivir podría ser más complicado que morir para mí. Porque vivir requiere mucho coraje. Sin el coraje, no puedes manejar la vida. Vivir es un viaje, vivir es una lucha. Las personas lo tienen todo y todavía no pueden hacerlo, luchan”.

Luego continuó con su reflexión, siempre teniendo en cuenta todo lo que logró en su carrera, y consideró que "nos lo tomamos demasiado en serio. Creemos que somos alguien, ¿quién diablos? ¡No somos nada! ¡Creemos que somos especiales! La fama es una mierda".

Por último, Tyson explicó que siempre vivió sin miedo a la muerte y que fue eso lo que lo llevó a tener un historial de 50 victorias (44 por KO) y sólo 6 derrotas. "Sabía que existía la posibilidad de que pudiera morir durante el entrenamiento, durante una pelea. Lo sabía", aseguró el ex campeón que unificó en su momento los títulos de la AMB, el CMB y la FIB. "Pero no tenía miedo porque pensaba que si alguien iba a morir, yo mataría. Esa confianza en uno mismo era un mecanismo de supervivencia", concluyó.