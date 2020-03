La novia de James Rodríguez mostró la foto más sexy en la bañera

Shannon de Lima busca la manera de evadirse como sea en estos días tan raros y difíciles. Porque cabe recordar que, pese a que tenía planes de irse de España, la crisis del coronavirus ha provocado que se tenga que quedar en casa, guardando cuarentena, como el resto de la población, y muerta del aburrimiento. De momento, ya lleva una semana encerrada junto a su hijo, su actual pareja, James Rodríguez, y el hijo de este, Samuel, de apenas unos meses. Y, por las últimas informaciones que llegan, parece ser que esto va para largo, y que todavía le esperan unas cuantas semanas más por delante sin poder salir. Por lo tanto, deberán de buscar la manera de que pase rápido, y rezar porque todo salga bien.

Y en su última fotografía subida en redes sociales, la venezolana mostró uno de sus remedios para combatir el estrés y la ansiedad que provocan no poder disfrutar de la luz del sol. Se trata de un baño de agua caliente lleno de espuma, algo que ayuda a mucha gente a relajarse y despejarse por un rato largo. La ex de Marc Anthony reveló así uno de sus trucos más viejos, a la par que animaba a sus seguidores a seguir su ejemplo y, sobretodo, a hacer caso a las recomendaciones, y a las obligaciones, de quedarse en casa. Sin duda, la factura del agua se disparará la próxima vez que llegue, pero no queda de otra, viendo como está el panorama. Es la única solución para no matar a nadie.

“Claro, si yo tuviera el dinero que tienes llenaría la bañera cada día, pero luego llegan las facturas y soy yo el que tiene el agua al cuello”, “Bonita manera de pasar la cuarentena” y “Shannon eres la mejor” eran los comentarios más destacados.